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Новости

29 минут назад

Базовую ставку на установку рекламных конструкций в Шуе увеличили


Депутаты Шуйской гордумы поддержали предложение администрации райцентра об увеличении базовой ставки при расчете размера оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, который находится в собственности Шуи, или государственная собственность на который не разграничена. А также - на здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности города.

Эта ставка не менялась вот уже 5 лет и составляла всего 500 рублей. По предложению Комитета по экономике и бюджетной политике шуйской думы она была увеличена до 1100 рублей.



ключевые слова: реклама рекламная конструкция базовая ставка
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