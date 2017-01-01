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Новости

31 минуту назад

В Ивановской области пройдет акция «Библионочь»


Ежегодная масштабная всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь» пройдет в регионе 21 апреля. В этот вечер ивановские областные библиотеки продлят время своей работы и станут площадками для проведения образовательных и культурно-просветительских мероприятий. Тема акции этого года - «Новое прочтение».

В этот день в Ивановской областной библиотеке для детей и юношества с 18.30 до 21.30 пройдут мероприятия, объединенные общей темой: «Библионочь: я иду в библиотеку на Крутицкой, 9». В рамках акции запланированы концертные программы, хороводы, песни, мастер-классы, мастер-шоу, открытие выставки робототехники, интеллектуальные и квест-игры, выступления театральных коллективов.

В Центральной универсальной научной библиотеке «Библионочь» стартует в 18.30. В программе акции - выступление учащихся детской музыкальной школы, встречи с художниками, поэтами, журналистами. Гости библиотеки смогут посетить мастер-классы, литературные квест-игры, экскурсию по книгохранилищу «Миллион книг и одна ночь», творческие встречи, поучаствовать в круглом столе «Особо охраняемые природные территории Ивановской области», познакомиться с экспозицией камней, военной атрибутики, послушать живую музыку.

Акция «Библионочь» проводится в регионе с 2012 года. В этом году к ней присоединятся библиотеки районов и городов Иваново, Тейково, Кохма, Кинешма, Заволжск, Юрьевец, Фурманов, Приволжск.



ключевые слова: библиотека книги чтение акция "Библионочь"
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