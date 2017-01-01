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Новости

41 минуту назад

Котельную ОАО «Шуйская гармонь» передали МУПу


На сегодняшнем заседании Шуйской городской думы было принято, как отметили сами депутаты, одно из значимых решений. Котельную ОАО «Шуйская гармонь» передали в ведение Шуйского МУП Объединенных котельных и тепловых сетей.

Тариф на тепловую энергию, установленный для данной котельной, был выше среднего по предприятию ОК и ТС.

«Проведенный анализ технико-экономических показателей работы котельной подтвердил целесообразность передачи, так как это позволит снизить себестоимость тепловой энергии за счет сокращения величины общехозяйственных расходов, ухода от необходимости приобретения коммерческого и сверхлимитного газа и снижения затрат на его покупку, а также перевода котельной с парового режима работы на водогрейный», - говорится в сообщении шуйской мэрии.



ключевые слова: котельная "Шуйская гармонь" МУП
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