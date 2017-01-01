Котельную ОАО «Шуйская гармонь» передали МУПу





На сегодняшнем заседании Шуйской городской думы было принято, как отметили сами депутаты, одно из значимых решений. Котельную ОАО «Шуйская гармонь» передали в ведение Шуйского МУП Объединенных котельных и тепловых сетей.

Тариф на тепловую энергию, установленный для данной котельной, был выше среднего по предприятию ОК и ТС.

«Проведенный анализ технико-экономических показателей работы котельной подтвердил целесообразность передачи, так как это позволит снизить себестоимость тепловой энергии за счет сокращения величины общехозяйственных расходов, ухода от необходимости приобретения коммерческого и сверхлимитного газа и снижения затрат на его покупку, а также перевода котельной с парового режима работы на водогрейный», - говорится в сообщении шуйской мэрии.

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