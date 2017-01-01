В Ивановской области без вести пропала 14-летняя девочка

ФОТО, ПРИМЕТЫ





Полиция разыскивает несовершеннолетнюю Зорину Анастасию Алексеевну, 28.09.2002 года рождения. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, девушка ушла из дома по улице Советской в селе Новые Горки Лежневского района и до настоящего времени не вернулась. Мама несовершеннолетней обратилась за помощью в розыске в органы внутренних дел. Всем наружным службам полиции направлена ориентировка с приметами Анастасии Зориной.

ПРИМЕТЫ: на вид 14 лет, рост 164 см, худощавого телосложения, лицо круглое, глаза зеленые, волосы русые до пояса, стрижка короткая. При себе имела раскладной мобильный телефон марки «Alcatel» черного цвета.

БЫЛА ОДЕТА: куртка черного цвета с капюшоном, брюки облегающие темно-синего цвета, кроссовки темно-синего цвета.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетней, сообщить в полицию по телефонам: 8(49357)2-13-35 или 02 (с мобильного 102).

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