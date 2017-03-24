Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 12:46

Андрей Кабанов перед оглашением приговора прощается с друзьями

СКРИН


Бывший зампред правительства Ивановской области Андрей Кабанов обратился с прощальным словом на своей странице в Facebook. Впрочем, оно не так пессимистично, как последнее слово на суде. Бывший чиновник все рассчитывает выйти из мест лишения свободы, призывает своих друзей писать ему письма (см. скрин).

Напомним, Андрей Кабанов обвиняется в получении многомиллионной взятки. Оглашение приговора состоится завтра, 20 апреля.

ключевые слова: Андрей Кабанов
  • оцените новость:
  • (3)
  • 2119
  • 5







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (5)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									new								
							
    • 
							
  • 59 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							как говорится не за себя сидеть будет, сдал бы Дядю Пашу и жил бы спокойно на свободе, но нет. Ну тогда сиди и думаю что сидеть тебе будет не сладко... Опустят тебя в первый же день!!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Жариков  Александр								
							
    • 
							
  • 25 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Откуда такое знание тюремных законов, сам бывалый сиделец?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Жариков  Александр								
							
    • 
							
  • 24 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Откуда такое знание тюремных законов, сам сиделец что-ли?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • 59 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот так, а помог наверное губернатору на трон влезть, а сам за решетку отправился								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									сергей владимирович								
							
    • 
							
  • 57 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А как так, на скрине надпись "3 год" - что означает? что запись написана 3 года назад?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Пропавшая в Иванове 80-летняя бабушка найдена мертвой
				
сегодня, 11:11

				

				Пропавшая в Иванове 80-летняя бабушка найдена мертвой 
								

					Вероятнее всего, старушка замерзла в лесу - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1895						
    •