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24.03.2017 14:50Выступление бывшего зампреда Правительства Ивановской области Андрея Кабанова из зала суда
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сегодня, 12:46
Андрей Кабанов перед оглашением приговора прощается с друзьями
СКРИН
Бывший зампред правительства Ивановской области Андрей Кабанов обратился с прощальным словом на своей странице в Facebook. Впрочем, оно не так пессимистично, как последнее слово на суде. Бывший чиновник все рассчитывает выйти из мест лишения свободы, призывает своих друзей писать ему письма (см. скрин).Напомним, Андрей Кабанов обвиняется в получении многомиллионной взятки. Оглашение приговора состоится завтра, 20 апреля.
ключевые слова: Андрей Кабанов
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Комментарии (5)
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- new59 минут назадкак говорится не за себя сидеть будет, сдал бы Дядю Пашу и жил бы спокойно на свободе, но нет. Ну тогда сиди и думаю что сидеть тебе будет не сладко... Опустят тебя в первый же день!!!!!
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- Жариков Александр25 минут назадОткуда такое знание тюремных законов, сам бывалый сиделец?
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- Жариков Александр24 минуты назадОткуда такое знание тюремных законов, сам сиделец что-ли?
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- vofchik59 минут назадВот так, а помог наверное губернатору на трон влезть, а сам за решетку отправился
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- сергей владимирович57 минут назадА как так, на скрине надпись "3 год" - что означает? что запись написана 3 года назад?
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