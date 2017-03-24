Андрей Кабанов перед оглашением приговора прощается с друзьями

СКРИН





Бывший зампред правительства Ивановской области Андрей Кабанов обратился с прощальным словом на своей странице в Facebook. Впрочем, оно не так пессимистично, как последнее слово на суде. Бывший чиновник все рассчитывает выйти из мест лишения свободы, призывает своих друзей писать ему письма (см. скрин).

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Напомним, Андрей Кабанов обвиняется в получении многомиллионной взятки. Оглашение приговора состоится завтра, 20 апреля.