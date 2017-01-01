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Новости

сегодня, 12:37

В апреле будут организованы «горячие линии» филиала Федеральной кадастровой палаты по Ивановской области


Специалисты филиала Федеральной кадастровой палаты по Ивановской области в апреле организуют серию «горячих» телефонных линий.

По вопросам исправления ошибочных сведений в едином государственном реестре недвижимости специалисты ответят с 14.00 до 17.00 в четверг, 20 апреля, по телефону: 8 (4932) 24-26-60;

По вопросам предоставления госуслуг Росреестра в электронном виде через интернет или непосредственно в МФЦ региона можно получить ответы с 14.00 до 16.00 в пятницу, 21 апреля, по телефону: 8 (4932) 24-26-60;

По вопросам предоставления дальневосточного гектара звонить с 09.00 до 12.00 в четверг, 27 апреля, по телефону: 8 (4932) 24-26-60.

Филиал напоминает, что в круглосуточном режиме работает всероссийская «горячая линия» Росреестра: 8-800-100-34-34, по которой можно получить не только консультацию, но также предварительно записаться на удобное время в пункты приема Филиала.



ключевые слова: кадастровая палата Росреестр "горячая линия"
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