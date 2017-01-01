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Новости

7 минут назад

В Иванове устроившие поножовщину мужчины привлекаются к уголовной ответственности

Один из участников конфликта госпитализирован с ранением в живот


Ивановская полиция расследует два уголовных дела по фактам преступлений против личности, где в качестве подозреваемых выступили два приятеля.

В пресс-службе УМВД по Ивановской области рассказали об обстоятельствах криминального происшествия. 47-летний мужчина без определенного места жительства находился в гостях у своего 37-летнего знакомого в квартире на улице Минской в Иванове. Во время застолья между нетрезвыми мужчинами произошел конфликт. В результате потасовки хозяин жилища схватил нож и стал угрожать приятелю расправой, но гость отобрал его у знакомого и сам ударил собутыльника в живот. С проникающим ранением хозяин квартиры был доставлен в реанимацию одной из городских больниц.

Второй участник криминального происшествия задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Госпитализированный хозяин квартиры также привлекается к привлекается к уголовной ответственности за угрозу убийством.



ключевые слова: поножовщина ранение тяжкий вред здоровью угроза убийством полиция
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