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Новости

23 минуты назад

В Иванове пройдет международный турнир по киокушинкай каратэ


23 апреля в ивановском в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Факел» (пройдет ул. Куконковых, 104) пройдет международный турнир «Золотое кольцо России» по киокушинкай каратэ.

В соревнованиях примут участие 415 спортсменов из 4 стран, 14 регионов РФ, 25 городов, 42 клубов. Главный судья соревнований - А. Палкин.

Начало поединков - в 09.00, официальное открытие - в 13.00.

Приглашаются все желающие, вход - свободный.



ключевые слова: спорт единоборства каратэ турнир
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