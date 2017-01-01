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23 минуты назад
В Иванове пройдет международный турнир по киокушинкай каратэ
23 апреля в ивановском в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Факел» (пройдет ул. Куконковых, 104) пройдет международный турнир «Золотое кольцо России» по киокушинкай каратэ.
В соревнованиях примут участие 415 спортсменов из 4 стран, 14 регионов РФ, 25 городов, 42 клубов. Главный судья соревнований - А. Палкин.
Начало поединков - в 09.00, официальное открытие - в 13.00.
Приглашаются все желающие, вход - свободный.
ключевые слова: спорт единоборства каратэ турнир
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