Опубликованы необычные имена, которыми жители Ивановской области называют своих детей

А также наиболее распространенные







Уже более трех лет Пенсионный фонд самостоятельно регистрирует новорожденных детей в системе обязательного пенсионного страхования по сведениям ЗАГСа. На основании этих данных Отделение ПФР подготовило подборку редких и необычных имен, которые, начиная с февраля 2014 по апрель 2017 годов, жители региона дали своим детям.

К самым редким из женских относятся имена: Азалия, Аксана, Алсу, Ляйсан, Муза, Согдиана, Эва, Эвита, Элла, а также двойные имена Вероника Виктория, Злата-Мария, Мария-Валентина, Мария-Виктория, София Мари, Татьяна Анастасия.

Среди мужских имен редкими для нашего региона стали Мануэль, Мигель, Михаэль, Петр, Радислав, Радомир, Светозар, Святогор. Все эти имена – уникальны, то есть давались лишь раз за последние три года.

Чуть более распространены имена Божена, Даниель и Даниэлла, Мадонна, Максимилиан, Прасковья (по два человека), Белла, Виталия, Теона (по три человека), Фрол, Изабелла, Раиса (по четыре человека). Трех девочек назвали Жасмина и пятерых Жасмин, четырех – Роза, 58 девочек носят имя Лилия, 239 – Маргарита. Встречаются и имена, связанные с богинями древних мифов: Венера (три человека), Аврора (четыре человека), Афина (четыре человека), Таисия (162 человека).

Среди славянских выделяются имена Добромир и Доброслав, Любава (по два человека), Снежана и Снежанна (16 и 2 человека соответственно), Ростислав (18 человек). Примечательно, что Василинами назвали 19 девочек, а Василисами – 356.

Среди необычных, но, тем не менее, достаточно популярных, – имена Есения (73 человека), Злата (149 человек), Макар (184 человека), Ярослав (480 человек) и Варвара (539 человек).

Тройка лидеров женских имен: Виктория (870), Мария (887), Анастасия (904). Тройка наиболее популярных мужских имен: Александр (881), Максим (932), Артём (1235).

По материалам пресс-службы ОПФР по Ивановской области

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