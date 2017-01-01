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Новости

37 минут назад

В Плесе откроется выставка «Поэзия русского пейзажа»


21 апреля в 14.00 в Музее пейзажа Плесского музея-заповедника состоится открытие выставки «Поэзия русского пейзажа».

Экспозиция сформирована из собрания двух музеев Рязанской области – Рязанского государственного областного художественного музея имени   Ивана Пожалостина и Государственного музея-заповедника Сергея Есенина        (с. Константиново). Она включает 40 произведений выдающихся мастеров пейзажной живописи второй половины XIX-XX веков, показывающих историю развития пейзажа и образ русской природы.

В экспозиции – знаменитые картины Ивана Шишкина, Василия Поленова, Иосифа Крачковского, Александра Киселева, Сергея Герасимова, Аркадия Пластова, Николая Ромадина, Виктора Иванова, Виктора Минкина, Станислава Якушевского, Василия Корнюшина.



ключевые слова: художники живопись пейзаж выставка
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