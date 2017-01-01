В Плесе откроется выставка «Поэзия русского пейзажа»





21 апреля в 14.00 в Музее пейзажа Плесского музея-заповедника состоится открытие выставки «Поэзия русского пейзажа».

Экспозиция сформирована из собрания двух музеев Рязанской области – Рязанского государственного областного художественного музея имени Ивана Пожалостина и Государственного музея-заповедника Сергея Есенина (с. Константиново). Она включает 40 произведений выдающихся мастеров пейзажной живописи второй половины XIX-XX веков, показывающих историю развития пейзажа и образ русской природы.

В экспозиции – знаменитые картины Ивана Шишкина, Василия Поленова, Иосифа Крачковского, Александра Киселева, Сергея Герасимова, Аркадия Пластова, Николая Ромадина, Виктора Иванова, Виктора Минкина, Станислава Якушевского, Василия Корнюшина.

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