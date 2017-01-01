85-летняя ивановка стала очередной жертвой мошенничества на доверии

Злоумышленники обманули пенсионерку на 31 тысячу рублей





В полицию поступило сообщение от 85-летней жительницы областного центра. Пенсионерка сообщила, что в отношении нее было совершено мошенничество. Днем на домашний телефон потерпевшей с неизвестного номера поступил звонок. Незнакомец представился полицейским и сообщил, что ее сын стал виновником дорожно-транспортного происшествия с гибелью человека и в настоящее время задержан. Для того чтобы родственнику заявительницы избежать наказания необходимо заплатить деньги.

Затем домой к старушке по улице Громобоя пришел неизвестный мужчина, и пенсионерка отдала злоумышленнику все свои сбережения - 31 тысячу рублей.

В настоящее время по факту криминального происшествия проводится проверка. Полиция разыскивает мошенников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

поделиться ссылкой:

