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85-летняя ивановка стала очередной жертвой мошенничества на доверии
Злоумышленники обманули пенсионерку на 31 тысячу рублей
В полицию поступило сообщение от 85-летней жительницы областного центра. Пенсионерка сообщила, что в отношении нее было совершено мошенничество. Днем на домашний телефон потерпевшей с неизвестного номера поступил звонок. Незнакомец представился полицейским и сообщил, что ее сын стал виновником дорожно-транспортного происшествия с гибелью человека и в настоящее время задержан. Для того чтобы родственнику заявительницы избежать наказания необходимо заплатить деньги.
Затем домой к старушке по улице Громобоя пришел неизвестный мужчина, и пенсионерка отдала злоумышленнику все свои сбережения - 31 тысячу рублей.
В настоящее время по факту криминального происшествия проводится проверка. Полиция разыскивает мошенников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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