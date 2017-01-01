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сегодня, 11:32
В Вичугском районе пройдет День губернатора
В четверг, 20 апреля, состоится День губернатора Ивановской области в Вичугском районе. В его рамках глава региона Павел Коньков посетит фабрику «Красный Октябрь» в поселке Каменка, побывает в многоквартирном доме, построенном по программе переселения граждан из аварийного жилья в поселке Старая Вичуга. Кроме того, в рамках мероприятия заместитель председателя правительства области Максим Громов осмотрит котельную в Каменке.
Завершится День губернатора итоговым совещанием с членами регионального правительства по вопросам социально-экономического развития Вичугского района.
ключевые слова: День губернатора
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