В Вичугском районе пройдет День губернатора





В четверг, 20 апреля, состоится День губернатора Ивановской области в Вичугском районе. В его рамках глава региона Павел Коньков посетит фабрику «Красный Октябрь» в поселке Каменка, побывает в многоквартирном доме, построенном по программе переселения граждан из аварийного жилья в поселке Старая Вичуга. Кроме того, в рамках мероприятия заместитель председателя правительства области Максим Громов осмотрит котельную в Каменке.

Завершится День губернатора итоговым совещанием с членами регионального правительства по вопросам социально-экономического развития Вичугского района.

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