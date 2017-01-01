В Ивановской области подросток угнал одну машину и врезался на ней в другую

Навыков вождения и прав 16-летний молодой человек не имел





У 26-летнего жителя деревни Лужники Пучежского района украли его автомобиль, припаркованный у дома. Молодой человек обратился с заявлением в полицию.

Оперативники быстро установили личность подозреваемого в краже авто и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 16-летний житель соседней деревни.

Полицейские выяснили, что подросток приехал в гости к знакомым. Приметив возле одного из домов незапертую машину «ВАЗ-21093» с оставленным в замке зажигания ключом, парень решил прокатиться. Не имея навыков вождения и прав на управление транспортным средством, юноша проехал несколько метров и врезался в припаркованную у соседнего дома иномарку.

Задержанный в содеянном признался и написал явку с повинной. По факту угона возбуждено уголовное дело.

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