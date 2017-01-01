Пропавшая в Иванове 80-летняя бабушка найдена мертвой

Вероятнее всего, старушка замерзла в лесу - ФОТО





18 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в лесополосе около конечной остановки общественного транспорта на улице Окуловой областного центра найден труп неизвестной пожилой женщины. Осмотр тела сотрудниками полиции и следственного комитета признаков насильственной смерти не выявил.

В тот же день полицейские установили и личность погибшей. Днем ранее в органы внутренних дел поступило сообщение о розыске 80-летней жительницы Иванова, которая в воскресенье ушла из дома с улицы Минской и не вернулась. Пенсионерка, по словам родственников, достаточно быстро передвигалась, жестикулировала и произносила несвязные реплики вроде этой: «Я такая учёная, сейчас испортилась, никогда такого не было...» На розыск престарелой женщины, одетой в белый пуховый платок, голубое пальто на клёпках и дутые сапоги со светоотражающими элементами были ориентированы все наружные службы полиции, приметы разыскиваемой были размещены в соцсетях и в средствах массовой информации региона.

«Аналогичная по описанию одежда оказалась и на обнаруженной мертвой женщине, - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по ивановской области. - Полицейские связались с близкими разыскиваемой, которые опознали родственницу».

Предположительно, пропавшая и найденная спустя два дня пенсионерка погибла от холода в первую же ночь своего отсутствия. Окончательные выводы о причинах гибели женщины сделают после судебно-медицинского исследования трупа. По факту случившегося правоохранительными органами проводится проверка.

Фото: пресс-служба регионального УМВД

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