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В Иванове пройдет региональный открытый фестиваль-смотр школьных хоров
22 апреля в Ивановском музыкальном училище пройдет V региональный открытый фестиваль-смотр школьных хоров «Поющая школа».
В мероприятии примут участие 19 школьных хоров академического пения и фольклорные коллективы учреждений общего образования детей из 11 муниципальных образований региона. Возраст участников хоровых коллективов - от 6 до 18 лет. Участники фестиваля представят программы из разнообразных произведений, одно из которых должно быть a capella (без инструментального сопровождения).
Выступления хоровых коллективов оцениваются по следующим критериям: качество и выразительность исполнения, точность и чистота интонирования, ансамблевое звучание, соответствие авторскому тексту, общее художественное впечатление.
В рамках фестиваля пройдет мастер-класс для дирижеров-хормейстеров школьных хоров академического пения.
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