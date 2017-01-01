В Иванове пройдет региональный открытый фестиваль-смотр школьных хоров





22 апреля в Ивановском музыкальном училище пройдет V региональный открытый фестиваль-смотр школьных хоров «Поющая школа».

В мероприятии примут участие 19 школьных хоров академического пения и фольклорные коллективы учреждений общего образования детей из 11 муниципальных образований региона. Возраст участников хоровых коллективов - от 6 до 18 лет. Участники фестиваля представят программы из разнообразных произведений, одно из которых должно быть a capella (без инструментального сопровождения).

Выступления хоровых коллективов оцениваются по следующим критериям: качество и выразительность исполнения, точность и чистота интонирования, ансамблевое звучание, соответствие авторскому тексту, общее художественное впечатление.

В рамках фестиваля пройдет мастер-класс для дирижеров-хормейстеров школьных хоров академического пения.

поделиться ссылкой:

