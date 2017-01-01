Начался прием заявок на участие в эстафете на призы газеты «Рабочий край»





Начался прием заявок на участие в 84-й традиционной легкоатлетической эстафете на призы газеты «Рабочий край», посвященной празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Заявки от желающих стать участниками эстафеты принимаются в комитете молодежной политики, физической культуры и спорта администрации г. Иваново с 19 по 28 апреля по адресу: Шереметьевский пр., д. 1, кабинет № 336, тел.: 59-47-11, 59-47-12, е-mail: sport@ivgoradm.ru.

Как напомнили в мэрии, к участию в эстафете допускаются команды предприятий, организаций, учреждений областного центра, городов и районов Ивановской области, а также команды других регионов.

Состав мужских и женских команд от предприятий, организаций, образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций - 17 человек в каждой (первый и второй этапы для данной категории участников объединены). Состав команд юношей и девушек общеобразовательных организаций – 18 человек в каждой. Участник может выступать только за одну команду, представляющую организацию, где он работает или учится, и на одном этапе. В абсолютном первенстве иногородние команды не участвуют.

К участию в мини-эстафете допускаются:

- команды руководителей органов исполнительной и законодательной власти муниципального и регионального уровня, руководителей предприятий, СМИ. Состав команд – 10 человек (допускаются смешанные команды),

- команды общеобразовательных организаций, которые по итогам 2016 года заняли 1-10 место. Состав команд – 10 человек (учащиеся 5 классов и младше). Мальчики школ: 3,4,5,22,23,33,39,44,50, ИМШИ школа интернат им. Е.Д. Стасовой. Девочки школ: 1, 3, 4, 22, 23, 30, 32, 44,61,66.

Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники в возрасте от 18 лет - при наличии допуска врача или личной подписи участника в заявке, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. Порядковые номера участников в списках должны соответствовать номерам этапов. Данные об участниках эстафеты, направляемых на соревнования в качестве возможной замены основных участников, в заявке должны быть указаны отдельно.

Скачать формы заявок для участия в соревнованиях можно здесь.

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