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Новости

26 минут назад

В Иванове пройдет Всероссийский педагогический форум

В нем примут участие более 100 человек


20 апреля в Институте развития образования Ивановской области состоится Всероссийский педагогический форум «Образ будущего: традиция, реальность, мечта».

В форуме примут участие педагоги вузов и школ, эксперты, представители общественных объединений и органов власти из Иванова, Ярославля и Москвы. В онлайн режиме к мероприятию присоединятся педагоги из Беларуси, Сербии, Германии и Таджикистана. Всего в работе форума планируют принять участие более 100 человек.

Центральным мероприятием форума станет Всероссийская научно-практическая конференция «Россия в переломные периоды истории: научные проблемы и вопросы гражданско-патриотического воспитания молодежи».

На площадках форума пройдет обсуждение статуса школы и школьного учителя сегодня, моделей взаимодействия школы, семьи и общества в вопросах сохранения культурной идентичности, а также сохранения лучших традиций отечественной педагогической школы в формировании гражданственности и нравственных ориентиров, этнокультурные образовательные технологии в гражданско-патриотическом воспитании. Участники форума представят практики взаимодействия образовательных и общественных просветительских организаций.



ключевые слова: педагогика педагоги форум
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