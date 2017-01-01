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Новости

31 минуту назад

Жители Кохмы собираются выйти на митинг

Требование – возобновление работы круглосуточного терапевтического отделения кохомской больницы


29 апреля активисты хотят провести митинг в поддержку требования о возобновлении работы круглосуточного терапевтического отделения больницы в г. Кохма. Соответствующее уведомление уже направлено в кохомскую администрацию.

Организаторы мероприятия так поясняют свою позицию:

«Данный вопрос поднимался мною на встрече с губернатором. П.А. Коньков ответил, что содержание круглосуточного терапевтического отделения для области очень дорого и возобновлять его работу они не планируют.

С такой позицией правительства мы согласиться, конечно, не можем. На данный момент собрано более 600 подписей жителей Кохмы в поддержку наших требований».

Планируемое место проведения митинга – г. Кохма, ул. Кочетовой, парк Берендеевка. Начало – в 14.00.



ключевые слова: митинг
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