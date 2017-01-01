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Новости

42 минуты назад

В Иванове за хранение героина арестован житель Московской области

18-летнему парню грозит до 10 лет лишения свободы


У одного из домов на улице Лежневской областного центра сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Московской области. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что это – наркотик героин общей массой почти 55 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста.

ключевые слова: наркотики героин полиция
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