Новости
42 минуты назад
В Иванове за хранение героина арестован житель Московской области
18-летнему парню грозит до 10 лет лишения свободы
У одного из домов на улице Лежневской областного центра сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Московской области. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что это – наркотик героин общей массой почти 55 граммов.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста.
- оцените новость:
-
(0)
- 139
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации