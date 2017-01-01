В Родниках начал работу противоабортный кабинет

Там так называемых кризисных беременных убеждают не делать аборт





Консультации проводят психологи Ивановской областной общественной организации «Общественный комитет защиты детства семьи и нравственности» «Колыбель». Они помогают женщинам с так называемой кризисной беременностью преодолеть трудности, разрешить конфликтные ситуации. Первый приемный день беседы с «кризисными женщинами» провели благочинный Родниковского округа протоиерей Андрей Ефанов и руководитель Родниковского филиала «Колыбель» Ольга Волкова.

Впечатлениями на своей странице Facebook делится благоверный: «Первый день работы в противоабортном кабинете. Ужасает душевная пустота матерей, готовых стать детоубийцами. Мотивация к совершению преступления просто дикая: «не хочу плодить нищету», «мне еще рано», «мне детей хватит», «не уверена в отношениях с отцом ребенка», но по сути причина одна. Эта причина: нежелание усложнять и без того непростую жизнь. И ради этого женщины готовы совершить убийство. То, что это убийство, знают все, пришедшие на собеседование. И от этого лица несчастных похожи на лица тех преступниц, с которыми приходится встречаться в местах заключения».

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