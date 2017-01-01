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Новости

55 минут назад

В Родниках начал работу противоабортный кабинет

Там так называемых кризисных беременных убеждают не делать аборт


Консультации проводят психологи Ивановской областной общественной организации «Общественный комитет защиты детства семьи и нравственности» «Колыбель». Они помогают женщинам с так называемой кризисной беременностью преодолеть трудности, разрешить конфликтные ситуации. Первый приемный день беседы с «кризисными женщинами» провели благочинный Родниковского округа протоиерей Андрей Ефанов и руководитель Родниковского филиала «Колыбель» Ольга Волкова.

Впечатлениями на своей странице Facebook делится благоверный: «Первый день работы в противоабортном кабинете. Ужасает душевная пустота матерей, готовых стать детоубийцами. Мотивация к совершению преступления просто дикая: «не хочу плодить нищету», «мне еще рано», «мне детей хватит», «не уверена в отношениях с отцом ребенка», но по сути причина одна. Эта причина: нежелание усложнять и без того непростую жизнь. И ради этого женщины готовы совершить убийство. То, что это убийство, знают все, пришедшие на собеседование. И от этого лица несчастных похожи на лица тех преступниц, с которыми приходится встречаться в местах заключения».



ключевые слова: беременные аборт противоабортный кабинет
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 25 минут назад
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    • 
										0
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							Ну так прибавится счастья на земле, если такая "душевно пустая" мать родит?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Sorenza								
							
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  • 16 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Поражает скорее то, с какой наглостью и уверенностью посторонние лезут в интимную жизнь женщин - вот это безнравственно, а мужчин учить ответственности за своё потомство никто не думает и презервативами пользоваться - это в голову доброхотам не приходит. Пока такая дискриминация существует - давление на женщин аморально по определению.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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