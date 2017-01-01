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Новости

58 минут назад

В Иванове иномарка сбила на «зебре» 17-летнюю девушку

Пострадавшую доставили в ортопедо-травматологическое отделение ОКБ


ДТП случилось 18 апреля около 19.35 на улице Лежневской. 43-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Каптюр», сбил 17-летнюю девушку, когда та переходила проезжую часть по «зебре».

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП девушку с ушибами мягких тканей головы, локтевого сустава, поясничного отдела позвоночника доставили в детское ортопедо-травматологическое отделение ОКБ.



ключевые слова: ДТП пешеход наезд подросток
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • сегодня, 10:03
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										+1
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							А где, на Лежневской нерегулируемая зебра? Вот вечером у "Тополя" видел ДПС с люстрой стояли и белый Каптюр после перехода в сторону Постышева в третьем ряду.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 7 минут назад
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										0
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							Тоже первым делом стал вспоминатьЮ где там нерегулируемые.
    
Но ты расставил все на свои места.
    
Скорее всего выезжал налево с Велижской и не заметил. Печальная случайность.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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