В Иванове иномарка сбила на «зебре» 17-летнюю девушку

Пострадавшую доставили в ортопедо-травматологическое отделение ОКБ





ДТП случилось 18 апреля около 19.35 на улице Лежневской. 43-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Каптюр», сбил 17-летнюю девушку, когда та переходила проезжую часть по «зебре».

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП девушку с ушибами мягких тканей головы, локтевого сустава, поясничного отдела позвоночника доставили в детское ортопедо-травматологическое отделение ОКБ.

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