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58 минут назад
В Иванове иномарка сбила на «зебре» 17-летнюю девушку
Пострадавшую доставили в ортопедо-травматологическое отделение ОКБ
ДТП случилось 18 апреля около 19.35 на улице Лежневской. 43-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Каптюр», сбил 17-летнюю девушку, когда та переходила проезжую часть по «зебре».
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП девушку с ушибами мягких тканей головы, локтевого сустава, поясничного отдела позвоночника доставили в детское ортопедо-травматологическое отделение ОКБ.
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Комментарии (2)
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Но ты расставил все на свои места.
Скорее всего выезжал налево с Велижской и не заметил. Печальная случайность.