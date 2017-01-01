Найденный на пожарище в Юрьевце труп мужчины имел признаки насильственной смерти

Полиция разбирается в обстоятельствах гибели человека





Ранее мы сообщали, что под завалами сгоревшего дома в Юрьевце 18 апреля было найдено тело мужчины.

Сотрудники полиции установили личность погибшего. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался хозяин жилища.

«В ходе медицинского исследования тела выяснилось, что мужчина погиб насильственной смертью. Сейчас сотрудники уголовного розыска разбираются в обстоятельствах смерти гражданина, устанавливают круг его знакомых и ведут работу по розыску лиц, которые могут быть причастны к смерти мужчины», - говорится в сообщении УМВД.

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