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Новости

55 минут назад

В Иванове без вести пропала 80-летняя бабушка

ФОТО, ПРИМЕТЫ


Полиция разыскивает без вести пропавшую 80-летнюю жительницу Иванова. 16 апреля бабушка ушла из дома, расположенного на улице Минская, и до настоящего времени домой не вернулась.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ранее она неоднократно уходила и пропадала, но потом её находили. Старушка может произвести на наблюдателя впечатление немного странного человека. Она быстро ходит, постоянно произносит несвязные слова, жестикулирует. Часто произносит такую фразыу: «Я такая учёная, сейчас испортилась, никогда такого не было».

Пропавшая была одета в белый пуховый платок, болоньевое голубое пальто на клёпках, дутые светооражающие сапоги.

Если кто-то что-то знает о пропавшей, полиция просит сообщить информацию по телефону 02 (с мобильного 102).



ключевые слова: бабушка поиск розыск полиция
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Снайпер								
							
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  • 48 минут назад
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							Неужели нет нормальной фотографии. Любая  семья должна иметь актуальное  фото каждого члена своей семьи. Особенно пожилых.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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