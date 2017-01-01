В Иванове без вести пропала 80-летняя бабушка

ФОТО, ПРИМЕТЫ





Полиция разыскивает без вести пропавшую 80-летнюю жительницу Иванова. 16 апреля бабушка ушла из дома, расположенного на улице Минская, и до настоящего времени домой не вернулась.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ранее она неоднократно уходила и пропадала, но потом её находили. Старушка может произвести на наблюдателя впечатление немного странного человека. Она быстро ходит, постоянно произносит несвязные слова, жестикулирует. Часто произносит такую фразыу: «Я такая учёная, сейчас испортилась, никогда такого не было».

Пропавшая была одета в белый пуховый платок, болоньевое голубое пальто на клёпках, дутые светооражающие сапоги.

Если кто-то что-то знает о пропавшей, полиция просит сообщить информацию по телефону 02 (с мобильного 102).

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