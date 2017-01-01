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сегодня, 19:59
ПОСЛУШАЙТЕ! О недоступной жизни в регионе
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Не забывает власть инвалидов. Сколько кабинетных разговоров в последние годы о безбарьерной среде, доступной помощи, трудоустройстве. Сегодня вот очередной совет по делам инвалидов прошел. Обсуждали отчет о сделанном. Он потом войдет в общероссийский - для ООН.
Чиновникам какого департамента сегодня особенно досталось и за что именно? И почему в официальных отчетах нет места реальной жизни? Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.
158-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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