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сегодня, 18:41
В Ивановской области стартовал региональный конкурс-фестиваль «Славим Россию!»
В регионе стартовал фестиваль-конкурс самодеятельного художественного творчества «Славим Россию!».
Первый тур конкурса-фестиваля проводится на уровне муниципальных образований в течение апреля в формате тематической конкурсно-концертной программы. В отборочном туре принимают участие более 1000 человек: хореографические, театральные коллективы, а также мастера художественного слова, которые соревнуются в трех номинациях «вокал», «хореография», «художественное слово».
Финал фестиваля-конкурса, по итогам которого будут отобраны лучшие номера для гала-концерта, пройдет 3 мая в ивановском Центре культуры и отдыха. Церемония награждения и гала-концерт победителей состоятся 12 июня в День России на площади Пушкина областного центра.
ключевые слова: фестиваль конкурс "Славим Россию!"
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