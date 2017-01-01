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Новости

сегодня, 18:41

В Ивановской области стартовал региональный конкурс-фестиваль «Славим Россию!»


В регионе стартовал фестиваль-конкурс самодеятельного художественного творчества «Славим Россию!».

Первый тур конкурса-фестиваля проводится на уровне муниципальных образований в течение апреля в формате тематической конкурсно-концертной программы. В отборочном туре принимают участие более 1000 человек: хореографические, театральные коллективы, а также мастера художественного слова, которые соревнуются в трех номинациях «вокал», «хореография», «художественное слово».

Финал фестиваля-конкурса, по итогам которого будут отобраны лучшие номера для гала-концерта, пройдет 3 мая в ивановском Центре культуры и отдыха. Церемония награждения и гала-концерт победителей состоятся 12 июня в День России на площади Пушкина областного центра.



ключевые слова: фестиваль конкурс "Славим Россию!"
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									Сергей Петров								
							
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							Славим Россию! )))  а значит  славим  ВВП ,   плесского  любителя  уточек , 
    
губернатора , мэра  , депутатов  ГД  денно и нощно  думающих  о народе ...далее  по списку 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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