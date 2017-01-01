В Иванове состоится научно-практическая конференция по противодействию распространения идеологии терроризма





21 апреля в Ивановском колледже культуры состоится межрегиональная научно-практическая конференция на тему «Современное общество в противодействии распространению идеологии терроризма». Начало – в 11.00.

В конференции примут участие студенты 1-4 курсов Ивановского, Костромского, Ярославского колледжей культуры, Ивановского кооперативного техникума, солисты народного ансамбля русской песни «Добрица».

В программе мероприятия 11 докладов, охватывающих вопросы исторических корней и эволюции терроризма, молодежного экстремизма, правовой основы противодействия террористической угрозе и действия в экстремальных ситуациях, технологии безопасности обслуживания потребителей услуг культурно-досуговых учреждений и многие другие.

Итоги и материалы конференции будут размещены на сайте колледжа культуры в специальном выпуске сборника «Методический вестник» колледжа культуры.

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