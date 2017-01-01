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Новости

сегодня, 17:14

Ивановский детсад участвует во всероссийском конкурсе

Победителя определит интернет-голосование - ФОТО


Воспитанники 27-го ивановского детсада приняли участие во всероссийском конкурсе «Сохраняем наследие». Ребята из старшей группы подготовили танец в национальных костюмах.

В конкурсе 27-й детский сад участвует первый год. Идеей загорелись воспитатели. Вместе с родителями они сшили русские народные костюмы. За образец взяли сарафан пряхи с герба города. На музыкальных занятиях поставили хоровод. Готовились два месяца.

В конкурсе участвуют дети со всей страны. Малыши из Республики Тыва, Дагестана, Удмуртии. У ивановских ребят почти 30 соперников. Победителя выберут по результатам народного голосования. Оно продлится до субботы. Поддержать наших дошколят и проголосовать за них можно на сайте «Сохраняем наследие».



ключевые слова: дети детский сад конкурс голосование
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