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Ивановский детсад участвует во всероссийском конкурсе
Победителя определит интернет-голосование - ФОТО
Воспитанники 27-го ивановского детсада приняли участие во всероссийском конкурсе «Сохраняем наследие». Ребята из старшей группы подготовили танец в национальных костюмах.
В конкурсе 27-й детский сад участвует первый год. Идеей загорелись воспитатели. Вместе с родителями они сшили русские народные костюмы. За образец взяли сарафан пряхи с герба города. На музыкальных занятиях поставили хоровод. Готовились два месяца.
В конкурсе участвуют дети со всей страны. Малыши из Республики Тыва, Дагестана, Удмуртии. У ивановских ребят почти 30 соперников. Победителя выберут по результатам народного голосования. Оно продлится до субботы. Поддержать наших дошколят и проголосовать за них можно на сайте «Сохраняем наследие».
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- МашаЯ20 минут назадМолодцы! Победы в конкурсе!
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