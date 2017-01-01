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27 минут назад
Управления Росгвардии по Ивановской области приглашает на службу
Требования к кандидатам и условия
Управления Росгвардии по Ивановской области приглашает на службу в подразделение вневедомственной охраны мужчин, прошедших службу в Вооруженных силах РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего (полного), годных по состоянию здоровья, не судимых. Желательно наличие водительского удостоверения категории «В».
Кандидатам на службу предлагается: график работы 2x2, расширенный социальный пакет, зарплата от 25 тысяч рублей.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 48-13-76.
ключевые слова: Росгвардия служба трудоустройство
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