Управления Росгвардии по Ивановской области приглашает на службу

Требования к кандидатам и условия







Управления Росгвардии по Ивановской области приглашает на службу в подразделение вневедомственной охраны мужчин, прошедших службу в Вооруженных силах РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего (полного), годных по состоянию здоровья, не судимых. Желательно наличие водительского удостоверения категории «В».

Кандидатам на службу предлагается: график работы 2x2, расширенный социальный пакет, зарплата от 25 тысяч рублей.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 48-13-76.

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