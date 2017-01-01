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сегодня, 11:38Онкобольная из Иванова обратилась к Президенту РФ
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сегодня, 15:45
Начата проверка фактов, изложенных в видеообращении онкобольной из Иванова к Президенту РФ
По поручению губернатора Ивановской области Павла Конькова департаментом здравоохранения региона начата проверка фактов, изложенных в видеообращении онкологической больной из города Иваново.
«О ее результатах будет сообщено в максимально короткие сроки, - говорится в сообщении регионального департамента здравоохранения. - В случае выявленных недостатков на данном направлении работы департамент здравоохранения Ивановской области примет исчерпывающий комплекс мер по их устранению и исправлению ситуации».
Видеообращение можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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