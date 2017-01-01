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сегодня, 15:45

Начата проверка фактов, изложенных в видеообращении онкобольной из Иванова к Президенту РФ


По поручению губернатора Ивановской области Павла Конькова департаментом здравоохранения региона начата проверка фактов, изложенных в видеообращении онкологической больной из города Иваново.

«О ее результатах будет сообщено в максимально короткие сроки, - говорится в сообщении регионального департамента здравоохранения. - В случае выявленных недостатков на данном направлении работы департамент здравоохранения Ивановской области примет исчерпывающий комплекс мер по их устранению и исправлению ситуации».

Видеообращение можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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							Романчук хоть раз выговор объявят?или только по головке гладить всегда будут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 44 минуты назад
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							Что чинуши имеют в виду под "Исправлением ситувции"?
    
Диагноз правильный задним числом поставят?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 12 минут назад
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							Киселев в своих еженедельных зомбопередачах показывает как "эх-хорошо-в-стране-рассейской-жить!" на примере одного отдельно взятого региона РФ. Вопрос: и почему это Киселев не приедет и не покажет жизнь в самом центре РФ, в Ивановской области? И еще вопрос: сколько уже будет сидеть здесь безвылазно местное Чудо-Облако-в-штанах и его шайка??								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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