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Новости

сегодня, 15:39

ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: лавка раздора, двор за счет государства и установление личности по одной молекуле

ВИДЕОанонс


СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Лавка раздора. Как сберечь родную скамейку у подъезда, если соседи хотят ее сломать?

- На два голоса. Какие сюрпризы готовит для зрителей семья Гуриновичей?

- Новый двор за счет государства. Как работает аттракцион невиданной щедрости?

- Чудеса криминалистики. Можно ли по одной молекуле установить личность человека?


Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:

18:00 – «Барс»;

19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;

20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».



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