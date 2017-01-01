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ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: лавка раздора, двор за счет государства и установление личности по одной молекуле
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Лавка раздора. Как сберечь родную скамейку у подъезда, если соседи хотят ее сломать?
- На два голоса. Какие сюрпризы готовит для зрителей семья Гуриновичей?
- Новый двор за счет государства. Как работает аттракцион невиданной щедрости?
- Чудеса криминалистики. Можно ли по одной молекуле установить личность человека?
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:
18:00 – «Барс»;
19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;
20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».
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