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сегодня, 15:28
«Светилен» выступит в ивановской филармонии с новой программой
Прозвучат произведения в жанрах фольк-модерн, фольк-джаз, кантри, этник-рок
20 апреля в 18.30 в Ивановской государственной филармонии состоится концерт ансамбля народной духовной музыки «Светилен» «Новая Пасха».
Ансамбль представит новую по жанровой стилистике программу. Наряду с хорошо известными песнопениями прозвучат произведения в жанрах фольк-модерн, фольк-джаз, кантри, этник-рок.
«Программа продемонстрирует закономерные и парадоксальные перевоплощения традиционного древнерусского духовного стиха в созвучные сегодняшнему дню композиции, - говорят организаторы. - К гуслям, колесной лире и дудуку будут добавлены акустические гитары, контрабас, губная гармошка».
ключевые слова: ансамбль "Светилен" концерт
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