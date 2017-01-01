«Светилен» выступит в ивановской филармонии с новой программой

Прозвучат произведения в жанрах фольк-модерн, фольк-джаз, кантри, этник-рок





20 апреля в 18.30 в Ивановской государственной филармонии состоится концерт ансамбля народной духовной музыки «Светилен» «Новая Пасха».

Ансамбль представит новую по жанровой стилистике программу. Наряду с хорошо известными песнопениями прозвучат произведения в жанрах фольк-модерн, фольк-джаз, кантри, этник-рок.

«Программа продемонстрирует закономерные и парадоксальные перевоплощения традиционного древнерусского духовного стиха в созвучные сегодняшнему дню композиции, - говорят организаторы. - К гуслям, колесной лире и дудуку будут добавлены акустические гитары, контрабас, губная гармошка».

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