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Мужчина купил в московской автошколе права и ездил с ними по территории Ивановской области
В настоящее время автомобилист с поддельным водительским удостоверением задержан
В ночь на 17 апреля на 5-м километре автодороги Фурманов-Ермолино инспекторы ДПС задержали водителя автомобиля «Шкода Фелиция». 55-летний мужчина, житель Ивановской области, предъявил для проверки водительское удостоверение, вызвавшее у сотрудников ГИБДД сомнения в подлинности. Документ не числился в специальной базе, кроме того, цветовая голограмма на «корочках» не соответствовала оригиналу.
Мужчина рассказал инспекторам, что приобрел документ в одной из московских автошкол за 22 тысячи рублей. При этом экзамены он не сдавал, а получил водительское удостоверение на руки после 2 недель обучения.
Для дальнейшей проверки водителя доставили в отдел полиции, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
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