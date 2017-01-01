В департаменте здравоохранения прокомментировали ситуацию со смертью 17-летней девушки в больнице





Как мы сообщали ранее, по факту смерти 17-летней девушки в областной детской клинической больнице возбуждено уголовное дело. В декабре 2016 года девушка проходила там лечение, где 24 декабря 2016 года скончалась. «Согласно акту внеплановой документарной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Департамента здравоохранения Ивановской области имеются нарушения оказания медицинской помощи несовершеннолетней, отмечается отсутствие системности наблюдения подростка, недооценка тяжести состояния здоровья пациентки», - говорится в сообщении СУ СКР по Ивановской области.

Сегодня в региональном департаменте здравоохранения прокомментировали ситуацию со смертью 17-летней девушки в областной детской клинической больнице.

Как сообщил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Ивановской области Сергей Аминодов, при проведении ведомственного контроля качества департаментом был выявлен ряд дефектов оказания медицинской помощи погибшей девочке как на амбулаторном этапе (в детской поликлинике по месту жительства), так и в областной детской клинической больнице.

«Меры по недопущению подобных трагичных ситуаций в дальнейшем департаментом уже приняты. Правовую оценку действиям медиков в данном случае даст Следственный отдел по г. Вичуга СУ СК России по Ивановской области», — добавил он.

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