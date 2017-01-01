В Иванове пройдет открытое первенство города по конному спорту





22-23 апреля в областном центре пройдет открытое первенство города по конному спорту. В программе соревнований – выездка (22 апреля, начало – в 09.00) и конкур (23 апреля, начало – в 10.00). Первенство состоится в манеже спортшколы №11 (ул. Колотилова, 11).

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