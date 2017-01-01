Жительница Вичуги пыталась задушить свою 77-летнюю мать

По факту угрозы убийством решается вопрос о возбуждении уголовного дела





В Вичуге между 77-летней пенсионеркой и ее 58-летней дочерью произошел семейный конфликт. Во время ссоры женщина угрожала убийством матери, при этом пыталась ее задушить. Потерпевшая угрозу восприняла реально и обратилась с заявлением в органы внутренних дел.

Сейчас по факту криминального происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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