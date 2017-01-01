Губернатор проинспектировал ряд учреждений здравоохранения региона





Губернатор Ивановской области Павел Коньков с внеплановой инспекционной поездкой посетил сегодня ряд учреждений здравоохранения региона.

Первым объектом стал операционный блок главного корпуса областной клинической больницы. В 2017 году здесь будет выполнен капитальный и текущий ремонты. Главный врач учреждения Игорь Волков назвал начало ремонта долгожданным событием: инженерные коммуникации, внутренняя отделка операционных не менялись почти 40 лет.

Планируется заменить системы газоснабжения, гарантированного электрообеспечения, вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения, выполнить общестроительные работы. По словам Игоря Волкова, стоимость ремонта составит порядка 55 млн рублей, из них 35 млн – средства областного бюджета, 20 млн рублей – средства ФОМС. Процедуры по определению подрядчика уже начаты, ремонтные работы планируется завершить до конца текущего года.

Павел Коньков поставил руководству больницы задачу по перераспределению всех объемов операций по операционным других отделений и недопущению снижения эффективности и качества медпомощи. Ежегодно врачами медучреждения проводится более 6 тысяч операций, в том числе высокотехнологичных.

Губернатор также отметил, что региональным правительством совместно с медучреждением ведется работа по существенному увеличению объема оказываемой высокотехнологичной помощи. «Сегодня нам важно войти в соответствующую федеральную программу, для этого нужно решить вопрос по софинансированию – это порядка 40 млн рублей в год. При формировании бюджета на следующий год будем учитывать этот момент», – сказал Павел Коньков.

В ходе инспекционной поездки глава региона посетил две поликлиники города Иваново – №12 и №3. Он подчеркнул, что именно поликлиническое звено наиболее приближено к населению, поэтому внимание к его работе – особое.

В поликлинике №12, обслуживающей порядка 27 тысяч взрослого населения, Павел Коньков осмотрел регистратуру, несколько кабинетов специалистов, пообщался с пациентами. По их словам, наибольшее неудобство вызывает недостаток площадей. Как пояснили главе региона, из-за развивающихся микрорайонов Рождественский и Сухово-Дерябихский растет число обслуживаемого населения. Еще один проблемный вопрос в поликлинике – отсутствие ремонта. Губернатор дал поручение в адрес профильного департамента готовить проектно-сметную документацию для выполнения ремонтных работ.

Актуальный вопрос для поликлиники №3 – недостаток участковых терапевтов. Павел Коньков распорядился проработать вопрос привлечения молодых специалистов. В этом учреждении губернатор также ознакомился с работой регистратуры, оценил условия, в которых осуществляется прием пациентов, пообщался с медперсоналом.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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