Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 13:55

В Иванове на улице избили и ограбили вейпера

Одного из нападавших удалось задержать, второй – в розыске


В областном центре жертвой уличных грабителей стал 17-летний студент. Вечером у одного из домов на Фестивальной улице на него напали двое неизвестных, избили и отобрали электронную сигарету. Ущерб потерпевший оценил в 8 тысяч рублей.

Одного из подозреваемых в грабеже удалось задержать. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 20-летний житель Родников. Его подельника сейчас разыскивают. Возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: электронная сигарета вейпер студент грабеж полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 622
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области сотрудники ГИБДД устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем
				
сегодня, 12:35

				

				В Ивановской области сотрудники ГИБДД устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем 
								

					
	 При задержании автомобилист оказал сопротивление инспекторам ДПС
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1656						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове трое несовершеннолетних украли около 200 килограммов книг
				
сегодня, 12:13

				

				В Иванове трое несовершеннолетних украли около 200 килограммов книг 
								

					
	 Похищенное частично изъято и вскоре будет возвращено законному владельцу
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1029						
    •