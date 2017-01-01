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сегодня, 13:55
В Иванове на улице избили и ограбили вейпера
Одного из нападавших удалось задержать, второй – в розыске
В областном центре жертвой уличных грабителей стал 17-летний студент. Вечером у одного из домов на Фестивальной улице на него напали двое неизвестных, избили и отобрали электронную сигарету. Ущерб потерпевший оценил в 8 тысяч рублей.
Одного из подозреваемых в грабеже удалось задержать. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 20-летний житель Родников. Его подельника сейчас разыскивают. Возбуждено уголовное дело.
ключевые слова: электронная сигарета вейпер студент грабеж полиция
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