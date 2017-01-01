Новости
Ивановские школьники будут представлять Россию на Первенстве Мира по спортивному ориентированию
Учащиеся ивановской школы № 20 добились права представлять Россию на Первенстве Мира среди школьников по спортивному ориентированию, которое пройдет в апреле 2017 года в итальянском городе Палермо.
В соревнованиях примут участие спортсмены из Австрии, Бельгии, Китая, Англии, Эстонии, Финляндии, Франции, Венгрии, Израиля, Италии, Латвии, Новой Зеландии, Польши, Португалии, Шотландии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Турции, Украины и Чехии.
Право представлять Россию на Первенстве мира ивановские школьники заслужили благодаря проведению в июне 2016 года Всемирного дня ориентирования на базе школы № 20. Успех мероприятия был отмечен на федеральном уровне.
В результате конкурсного отбора Федерацией спортивного ориентирования России было принято решение направить ивановских школьников младшей группы (1999-2003 годов рождения) на мировое первенство.
Город Иваново будут представлять 5 учеников 20-й школы под руководством тренера 1 категории спортшколы олимпийского резерва № 3 Людмилы Плис:
- Забалахтин Владислав;
- Яблоков Михаил;
- Кузнецов Антон;
- Беззубченко Денис;
- Беляев Александр.
Всего на Первенстве Мира Россию будут представлять 14 человек.
- оцените новость:
-
(0)
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(0)
- 895
-
(0)
- 669
-
(14)
- 2585