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Новости

1 минуту назад

Ивановские школьники будут представлять Россию на Первенстве Мира по спортивному ориентированию


Учащиеся ивановской школы № 20 добились права представлять Россию на Первенстве Мира среди школьников по спортивному ориентированию, которое пройдет в апреле 2017 года в итальянском городе Палермо.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Австрии, Бельгии, Китая, Англии, Эстонии, Финляндии, Франции, Венгрии, Израиля, Италии, Латвии, Новой Зеландии, Польши, Португалии, Шотландии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Турции, Украины и Чехии.

Право представлять Россию на Первенстве мира ивановские школьники заслужили благодаря проведению в июне 2016 года Всемирного дня ориентирования на базе школы № 20. Успех мероприятия был отмечен на федеральном уровне.

В результате конкурсного отбора Федерацией спортивного ориентирования России было принято решение направить ивановских школьников младшей группы (1999-2003 годов рождения) на мировое первенство.

Город Иваново будут представлять 5 учеников 20-й школы под руководством тренера 1 категории спортшколы олимпийского резерва № 3 Людмилы Плис:

- Забалахтин Владислав;

- Яблоков Михаил;

- Кузнецов Антон;

- Беззубченко Денис;

- Беляев Александр.

Всего на Первенстве Мира Россию будут представлять 14 человек.



ключевые слова: спортивное ориентирование Первенство Мира
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