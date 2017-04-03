Семьям погибших ивановских спасателей перечислено по 110 тысяч рублей





Сегодня, 18 апреля, благотворительный фонд «Родной город» перечислил собранные средства семьям трагически погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников МЧС - старшего лейтенанта внутренней службы Александра Анатольевича Кубышина и старшего сержанта внутренней службы Артема Руслановича Мусекаева. Каждой семье оказана материальная помощь в размере 110 тысяч рублей.

Напомним, пожар на территории бывшего мебельного комбината случился 3 апреля 2017 года. Сотрудники звена газодымозащитной службы пожарно-спасательной части № 1 Александр Кубышин и Артем Мусекаев погибли при исполнении служебного долга, спасая людей в горящем здании производственного цеха.

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