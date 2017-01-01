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Новости

38 минут назад

Победителем первого регионального конкурса «Я - Артист!» стал вокалист, исполнивший партию вампира

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На прошлой неделе в Ивановском музыкальном театре завершился Первый областной музыкальный конкурс «Я - Артист!». Подготовка к финалу конкурса шла 3 месяца и включала в себя несколько этапов. В финале участникам предстояло продемонстрировать мастерство, исполнив композиции из мюзиклов и опер вместе с солистами Ивановского музыкального театра.

Победителем конкурса стал руководитель организационно-массового отдела ЦКиО г. Иванова, солист студии эстрадного пения «Вокализ» Кирилл Виноградов. Он является лауреатом российских и международных вокальных конкурсов и фестивалей, обладателем губернаторской премии для одаренной молодежи. Кирилл предстал перед жюри и зрителями в образе вампира из мюзикла «Бал вампиров», исполнив композицию «Час настал».

По итогам голосования в номинации «Зрительские симпатии» предпочтения публики склонились в сторону еще одного солиста студии эстрадного пения «Вокализ». Победителем зал выбрал лауреата российских и международных вокальных конкурсов и фестивалей Сергея Шишкина. В финале он исполнял композицию «Коррида» из нового мюзикла Музыкального театра «Легенда».

Лауреаты конкурса «Я – Артист!» выступят в Гала-концерте Музыкального театра 26 мая.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: вокал конкурс победитель
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