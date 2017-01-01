9,5 лет колонии получил мужчина, приехавший в Иваново торговать наркотиками





Вынесен приговор в отношении уроженца одной из стран СНГ, прибывшего в Иваново, чтобы торговать наркотиками.

Наркотические вещества подсудимый приобретал через интернет, в своей съемной квартире расфасовывал купленное в маленькие пакетики и прятал их в закладки-тайники. До задержания мужчина успел сделать на территории областного центра 12 таких закладок.

Вину в совершении преступления он признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, подробно указал места и адреса тайников с наркотиками.

В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей.

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