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Новости

52 минуты назад

9,5 лет колонии получил мужчина, приехавший в Иваново торговать наркотиками


Вынесен приговор в отношении уроженца одной из стран СНГ, прибывшего в Иваново, чтобы торговать наркотиками.

Наркотические вещества подсудимый приобретал через интернет, в своей съемной квартире расфасовывал купленное в маленькие пакетики и прятал их в закладки-тайники. До задержания мужчина успел сделать на территории областного центра 12 таких закладок.

Вину в совершении преступления он признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, подробно указал места и адреса тайников с наркотиками.

В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей.



ключевые слова: наркотики суд приговор
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									vofchik								
							
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  • 53 минуты назад
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							Что-то маловато, надо 20 лет рудников, 150 т.р. не отдаст денег нет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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