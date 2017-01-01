Новости
52 минуты назад
9,5 лет колонии получил мужчина, приехавший в Иваново торговать наркотиками
Вынесен приговор в отношении уроженца одной из стран СНГ, прибывшего в Иваново, чтобы торговать наркотиками.
Наркотические вещества подсудимый приобретал через интернет, в своей съемной квартире расфасовывал купленное в маленькие пакетики и прятал их в закладки-тайники. До задержания мужчина успел сделать на территории областного центра 12 таких закладок.
Вину в совершении преступления он признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, подробно указал места и адреса тайников с наркотиками.
В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей.
- оцените новость:
-
(0)
- 199
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- vofchik53 минуты назадЧто-то маловато, надо 20 лет рудников, 150 т.р. не отдаст денег нет
Новость дня
сегодня, 12:35В Ивановской области сотрудники ГИБДД устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем
При задержании автомобилист оказал сопротивление инспекторам ДПС
-
(0)
- 893
сегодня, 12:13В Иванове трое несовершеннолетних украли около 200 килограммов книг
Похищенное частично изъято и вскоре будет возвращено законному владельцу
-
(0)
- 669
сегодня, 11:38Онкобольная из Иванова обратилась к Президенту РФ
ВИДЕО
-
(14)
- 2582