«Неделя добра» в Ивановской области переносится





Мероприятие, которое должно было начинаться в этот понедельник-вторник (в разных муниципалитетах даты разнятся), перенесено на 29 апреля. Организаторы ссылаются на ухудшение погоды. Во дворах, где волонтеры хотели бы заняться благоустройством, сыро. Предполагается, что к 29 апреля погода улучшится.

поделиться ссылкой:

