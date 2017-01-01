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сегодня, 12:43
«Неделя добра» в Ивановской области переносится
Мероприятие, которое должно было начинаться в этот понедельник-вторник (в разных муниципалитетах даты разнятся), перенесено на 29 апреля. Организаторы ссылаются на ухудшение погоды. Во дворах, где волонтеры хотели бы заняться благоустройством, сыро. Предполагается, что к 29 апреля погода улучшится.
ключевые слова: волонтеры ветераны акция помощь благоустройство
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