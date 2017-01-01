В Октябрьском суде допрашивают свидетелей по делу экс-мэра Кинешмы Алексея Крупина





Свидетель обвинения Сергей Иванов, директор электротехнической компании «Верхняя Волга», рассказал, что взял в банке кредит - 1 миллион рублей. Деньги в сумме 1,5 млн. у него просил Брагин по просьбе руководства на предвыборную кампанию. При этом Иванову, чтобы начать монтаж уличного освещения в Кинешме, пришлось не только залезть в долги, но и заложить имущество. Во второй раз, когда у Иванова попросили уже 6 миллионов рублей, он обратился в УБЭП.

По словам Сергея Иванова, деньги с него в первый раз требовали в качестве «вступительного взноса» за контракт. Иначе говоря - «откат». Вторая сумма - уже за приёмку работ по первому контракту и подписание второго.

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