В Ивановской области сотрудники ГИБДД устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

При задержании автомобилист оказал сопротивление инспекторам ДПС





В ночь на 16 апреля наряду ДПС, несшему службу в Комсомольске, поступило сообщение от местного жителя о том, что по улицам города передвигается автомобиль «Лада Приора» черного цвета, водитель которого находится в состоянии опьянения. Сотрудники ГИБДД обнаружили данный автомобиль, и на улице Комсомольской остановили его. Однако, когда один из инспекторов приблизился к транспортному средству, водитель сначала попытался наехать на сотрудника дорожной полиции, а затем скрыться.

Во время преследования мужчина за рулем «Лады Гранты» не реагировал на законные требования сотрудников полиции об остановке, неоднократно нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации на дороге. В частности, врезался в автомобиль «Ниссан Кашкай», после чего снова продолжил движение.

Как нам рассказали в пресс-службе УГИБДД по Ивановской области, для остановки транспортного средства, которое представляло угрозу для других участников движения, сотрудникам ГИБДД пришлось открыть огонь из табельного оружия по колесам автомобиля. После того, как автомобиль был остановлен, задержанный пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции, но его незаконные действия были пресечены.

Водителем оказался 30-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним в салоне авто ехали два пассажира – 29-летний мужчина и 27-летняя женщина.

После задержания водителя доставили в территориальный ОВД, а оттуда - в мировой суд, по решению которого лихача арестовали на 8 суток за оставление места ДТП. Кроме того, на него составлены административные материалы за невыполнение требования об остановке и за отказ от медицинского освидетельствования. Также в его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ.

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