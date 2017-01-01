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сегодня, 12:18

Кинешемский и Рыбинский драмтеатры обменялись гастролями

ФОТО


13 и 14 апреля состоялись обменные гастроли между Кинешемским драматическим театром имени А.Н. Островского и Рыбинским драмтеатром. Кинешемский театр показал в Рыбинске премьеру комедии «Жена улетела... Приглашаю» и пластический спектакль «Люблю и ненавижу», а также спектакль для детей «Чудеса добра». Рыбинский театр в свою очередь представил кинешемцам шоу для женщин «Мужская работа», спектакль по пьесе Юрия Полякова «Как Боги» и сказку «Щелкунчик».

Все спектакли в Рыбинске и в Кинешме прошли успешно. Руководство двух театров намерено сотрудничать и в дальнейшем.

Фото: департамент культуры и туризма Ивановской области



ключевые слова: театр гастроли
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