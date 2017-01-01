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сегодня, 12:18
Кинешемский и Рыбинский драмтеатры обменялись гастролями
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13 и 14 апреля состоялись обменные гастроли между Кинешемским драматическим театром имени А.Н. Островского и Рыбинским драмтеатром. Кинешемский театр показал в Рыбинске премьеру комедии «Жена улетела... Приглашаю» и пластический спектакль «Люблю и ненавижу», а также спектакль для детей «Чудеса добра». Рыбинский театр в свою очередь представил кинешемцам шоу для женщин «Мужская работа», спектакль по пьесе Юрия Полякова «Как Боги» и сказку «Щелкунчик».
Все спектакли в Рыбинске и в Кинешме прошли успешно. Руководство двух театров намерено сотрудничать и в дальнейшем.
Фото: департамент культуры и туризма Ивановской области
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- РЕМАРКа46 минут назадА Иваново тут причём?
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