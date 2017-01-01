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Новости

6 минут назад

В Иванове трое несовершеннолетних украли около 200 килограммов книг

Похищенное частично изъято и вскоре будет возвращено законному владельцу


В полицию поступило заявление о краже от 40-летнего жителя областного центра. Потерпевший сообщил полицейским, что неизвестные проломили доску в его строящемся доме и похитили оттуда две дрели, точильный станок для заточки ножей, шуроповерт, электропилу и очень много книг. По словам мужчины, воры унесли около 200 килограммов книг. Общая сумма ущерба составила 67 тысяч рублей.

Выехавшие на место происшествия полицейские провели подворовый обход, опросили соседей – возможных свидетелей криминального происшествия. В результате подозреваемые в краже были установлены и задержаны. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались трое несовершеннолетних местных жителей.

В настоящее время похищенное частично изъято и вскоре будет возвращено законному владельцу.



ключевые слова: кража книги несовершеннолетние полиция
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									Сергей Шеронов								
							
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  • 4 минуты назад
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							Теперь кники в киллограммах оцениваю. О. времена! О, нравы!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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