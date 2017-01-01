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В Иванове трое несовершеннолетних украли около 200 килограммов книг
Похищенное частично изъято и вскоре будет возвращено законному владельцу
В полицию поступило заявление о краже от 40-летнего жителя областного центра. Потерпевший сообщил полицейским, что неизвестные проломили доску в его строящемся доме и похитили оттуда две дрели, точильный станок для заточки ножей, шуроповерт, электропилу и очень много книг. По словам мужчины, воры унесли около 200 килограммов книг. Общая сумма ущерба составила 67 тысяч рублей.
Выехавшие на место происшествия полицейские провели подворовый обход, опросили соседей – возможных свидетелей криминального происшествия. В результате подозреваемые в краже были установлены и задержаны. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались трое несовершеннолетних местных жителей.
В настоящее время похищенное частично изъято и вскоре будет возвращено законному владельцу.
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Комментарии (1)
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- Сергей Шеронов4 минуты назадТеперь кники в киллограммах оцениваю. О. времена! О, нравы!