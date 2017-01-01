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Новости

21 минуту назад

В Иванове стартует спартакиада по спортивному ориентированию «Школьный двор»


В областном центре в апреле и мае будет проводиться спартакиада по спортивному ориентированию «Школьный двор». В рамках соревнований для школьников будут проведены мастер-классы по спортивному ориентированию с опытными тренерами, а затем начинающие спортсмены смогут самостоятельно пройти дистанции приблизительно на 10 минут.

Первый этап спартакиады пройдет 18 апреля во дворе гимназии №3 с 15.00 до 17.00. Следующие этапы состоятся 11 мая во дворе школы №43 и 18 мая во дворе гимназии №4.

По итогам каждого этапа будут определены победители в разных возрастных группах среди мальчиков и девочек. Финальный этап для победителей состоится 24 мая во дворе школы №20.

К участию в спортивном мероприятии приглашаются ребята от 7 до 17 лет. Предварительные заявки можно направлять на электронную почту: y_radist_sport@mail.ru. По дополнительным вопросам обращаться по тел. 53-62-07 или по адресу: 153038 г. Иваново, ул. Нижняя, д. 17, Детско-юношеская спортивно-техническая школа.

ключевые слова: спортивное ориентирование спартакиада школа двор
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