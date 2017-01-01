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Новости

29 минут назад

В Иванове пройдет III открытый областной фестиваль «Шире круг!»


19 апреля в 17.00 в Ивановском колледже культуры состоится гала-концерт III открытого областного фестиваля творческих коллективов выпускников хореографического отделения колледжа культуры «Шире круг! Танец собирает друзей!». Концерт посвящен 70-летию создания Ивановского колледжа культуры.

В фестивале примут участие хореографические коллективы (солисты) учреждений дополнительного образования региона - образцовый хореографический ансамбль «Сказка», образцовый театр танца «Нон-стоп», театр танца «Возрождение», ансамбль танца «Улыбка». Возраст участников - от 7 до 20 лет.

В рамках фестиваля в 12.00 в концертном зале училища пройдёт мастер-класс по методике преподавания хореографических дисциплин для руководителей хореографических коллективов и преподавателей хореографических дисциплин детских школ искусств.

В завершении мероприятия состоится церемония награждения победителей.



ключевые слова: хореография фестиваль колледж культуры
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