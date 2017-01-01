На ивановской гостинице «Центральная» открыта информационная табличка

ФОТО





В Международный день охраны памятников и исторических мест, 18 апреля, на здании по проспекту Шереметевскому в довольно камерной обстановке была открыта табличка. Это обозначение объекта культурного наследия муниципального значения - «Гостиница Центральная».

Здание, построенное в 1930 году, считается одним из ярких памятников архитектуры конструктивизма. Это единственная в городе реализованная постройка московского архитектора Д. Разова. В свое время это было самое крупное и высокое здание из всех построенных в Иваново-Вознесенске, впервые в истории архитектуры города оборудованное электрическими лифтами.

На церемонии открытия краевед Александр Тихомиров отметил важность подобных табличек: «Гости города и ивановцы должны помнить о наследии. Особенно в условиях, когда многие подобные памятники погибли». Позже информативность знака должна повыситься: под ним будет вывешен QR-код, ведущий на сайт с описанием объекта.

поделиться ссылкой:

