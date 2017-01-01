Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

35 минут назад

На ивановской гостинице «Центральная» открыта информационная табличка

ФОТО


В Международный день охраны памятников и исторических мест, 18 апреля, на здании по проспекту Шереметевскому в довольно камерной обстановке была открыта табличка. Это обозначение объекта культурного наследия муниципального значения - «Гостиница Центральная».

Здание, построенное в 1930 году, считается одним из ярких памятников архитектуры конструктивизма. Это единственная в городе реализованная постройка московского архитектора Д. Разова. В свое время это было самое крупное и высокое здание из всех построенных в Иваново-Вознесенске, впервые в истории архитектуры города оборудованное электрическими лифтами.

На церемонии открытия краевед Александр Тихомиров отметил важность подобных табличек: «Гости города и ивановцы должны помнить о наследии. Особенно в условиях, когда многие подобные памятники погибли». Позже информативность знака должна повыситься: под ним будет вывешен QR-код, ведущий на сайт с описанием объекта.



ключевые слова: гостиница конструктивизм памятник табличка
  • оцените новость:
  • (0)
  • 312
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации