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Новости

41 минуту назад

Онкобольная из Иванова обратилась к Президенту РФ

ВИДЕО


Женщина, больная раком в четвертой стадии, винит ивановскую медицину в неверно поставленных диагнозах. По ее словам, врачи на 13 месяцев задержали начало лечения. Марина Касаткина рассказывает о проблемах, которые возникают в ходе лечения здесь. В итоге выражает надежду, что Президент обратит внимание на жертв современной медицины.

За один день это видеообращение набрало больше 8 тысяч просмотров.



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