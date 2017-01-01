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41 минуту назад
Онкобольная из Иванова обратилась к Президенту РФ
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Женщина, больная раком в четвертой стадии, винит ивановскую медицину в неверно поставленных диагнозах. По ее словам, врачи на 13 месяцев задержали начало лечения. Марина Касаткина рассказывает о проблемах, которые возникают в ходе лечения здесь. В итоге выражает надежду, что Президент обратит внимание на жертв современной медицины.
За один день это видеообращение набрало больше 8 тысяч просмотров.
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